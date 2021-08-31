Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tuncer, balıkçıları denizdeki tomruklara karşı uyardı - Son Dakika

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, balıkçıları denizdeki tomruklara karşı uyararak, "Bu konuda hassas ve çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda balıkçı teknelerini batırabilir, pervanelerini kırabilir, ağlara dolanabilir. Balıkçılarımızın bu konuda yavaş seyir yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Tuncer, yaptığı açıklamada, 1 Eylül de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle ilk kez bu sezon açılış töreninin düzenlenmeyeceğini ifade eden Tuncer, "Bu gece yarısından sonra balıkçılar denize açılacak. Sel felaketi nedeniyle denize yayılan ve tehlike saçan tomruklara dikkat edilmeli." diye konuştu.

Balıkçıların sel sonrası denize sürüklenen tomruklar konusunda tedirginlik yaşadığını aktaran Tuncer, "Karadeniz Ereğli'den Samsun'a kadar olan bölgede tomruklar dağınık bir şekilde bulunuyor. Bu konuda özellikle gece denize açılan balıkçılarımız her an bir tehlike ile karşılaşabilirler. Bu konuda hassas ve çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda balıkçı teknelerini batırabilir, pervanelerini kırabilir, ağlara dolanabilir. Balıkçılarımızın bu konuda yavaş seyir yapmalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.