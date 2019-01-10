Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, 2 Kişi Kurtarıldı (3)- Yeniden

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı