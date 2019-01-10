Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, 2 Kişi Kurtarıldı (4)

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, 2 Kişi Kurtarıldı (4)

35 dakika önce

'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞKaradeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, 2 Kişi Kurtarıldı (4), System.String[]
'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞ

Karadeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ve bot ile dalgıçlar katılıyor. Arama çalışmalarını takip eden Yağlıoğlu'nun ailesi ise kıyıda gözü yaşlı bekliyor. 

Kayıp Murat Yağlıoğlu'nun yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş. Daha sonra tekne alabora olmuş ve 1 kişinin öldüğünü Murat'ın ise kayıp olduğunu öğrendik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:24 Kaynak: DHA

Gerze, Sinop, Güncel
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