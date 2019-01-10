Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, 2 Kişi Kurtarıldı (4)

'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞKaradeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞ



Karadeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ve bot ile dalgıçlar katılıyor. Arama çalışmalarını takip eden Yağlıoğlu'nun ailesi ise kıyıda gözü yaşlı bekliyor.



Kayıp Murat Yağlıoğlu'nun yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş. Daha sonra tekne alabora olmuş ve 1 kişinin öldüğünü Murat'ın ise kayıp olduğunu öğrendik" dedi.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı