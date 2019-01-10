Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 2 Kayıp, 1 Kişi Kurtarıldı (2) Yeniden
2 saat önce
SİNOP'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı.
SİNOP'un Gerze
ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 1 balıkçı kurtarıldı, 2 balıkçı kayboldu.
Olay, saat 12: 30 sıralarında Sinop
'un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Köngel Limanı'ndan açılan bir balıkçı teknesi fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki 1 balıkçı hayatını kaybetti, 1 balıkçı kurtarıldı, 2 balıkçı kayboldu. Kayıp balıkçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
- Sinop
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:50 Kaynak: DHA
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