Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 2 Kayıp, 1 Kişi Kurtarıldı (2) Yeniden

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 2 Kayıp, 1 Kişi Kurtarıldı (2) Yeniden

2 saat önce

SİNOP'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı.

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 2 Kayıp, 1 Kişi Kurtarıldı (2) Yeniden, System.String[]
SİNOP'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 1 balıkçı kurtarıldı, 2 balıkçı kayboldu.

Olay, saat 12: 30 sıralarında Sinop'un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Köngel Limanı'ndan açılan bir balıkçı teknesi fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki 1 balıkçı hayatını kaybetti, 1 balıkçı kurtarıldı, 2 balıkçı kayboldu. Kayıp balıkçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

- Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

Gerze, Sinop, Güncel
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