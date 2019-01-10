Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. 4-5 kişi olduğu sanılan teknedeki kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:00 Kaynak: AA

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