Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı
1 saat önce
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sinop
'un Gerze
ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz
'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. 4-5 kişi olduğu sanılan teknedeki kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:00 Kaynak: AA
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Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışması Başlattı