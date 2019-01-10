Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı
51 dakika önce
Sinop açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sinop açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:10
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