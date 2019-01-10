Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı (2)

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı (2)

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:23 Kaynak: AA

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