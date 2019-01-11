Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



Karadeniz'de Gerze açıklarında batan, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün akşam ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.



Sahil güvenlik ekibi, kuvvetli rüzgara rağmen Karadeniz'de Yağcı'nın bulunması için çalışmalarına devam ediyor.



Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün, batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.



Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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