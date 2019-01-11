Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'de Gerze açıklarında batan, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün akşam ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil güvenlik ekibi, kuvvetli rüzgara rağmen Karadeniz'de Yağcı'nın bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün, batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.

Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:39 Kaynak: AA

Karadeniz, Gerze, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı

Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Karikatür Yayınladı Komşularına "Beni Kontrol Edin" Diyen Yaşlı Adam, Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:07:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]