Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması

22 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde yaşamını yitiren 61 yaşındaki Nadir Özer'in cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde defnedildi.

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesinin Batması, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde yaşamını yitiren 61 yaşındaki Nadir Özer'in cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde defnedildi.

Karadeniz'de Gerze açıklarında batan teknede yaşamını yitiren Özer için Dereköy Yalı Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.


Özer'in cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün, batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Samsun, 19 Mayıs, Gerze, Sinop, Güncel
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