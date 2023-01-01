Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu

01.01.2023 19:05
Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu

Sinop açıklarında Malta bayraklı ticari gemiden denize düşen Ukrayna vatandaşı gemicinin cesedi bulundu.

Sinop açıklarında Malta bayraklı ticari gemiden denize düşen Ukrayna vatandaşı gemicinin cesedi bulundu.

Malta bayraklı ticari gemiden sabah saatlerinde denize düşerek kaybolan Yevginii Terletskyi (26) için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Komutanlığa ait helikopterlerin de katıldığı çalışmalar sonucu Ukrayna vatandaşı Terletskyi'nin cansız bedeni, Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açığında bulundu.

Terletskyi'nin cesedi, Yakakent Limanı'na getirildi.

Kaynak: AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ukrayna, Malta, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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