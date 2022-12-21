16 denizci yaralı, kaptan kayıp! Yanan gemiye yardım eli uzatan balıkçı feci anlar hakkında konuştu: Birinin bacağı dizinden kopmuştu

Dün akşam Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında bir kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirilirken gemi kaptanı ise kayıp olarak aranılıyor. Yaralıların kurtarılmasına destek veren balıkçılar ise kabus dolu anları anlattı.

"AYAĞI KOPAN ARKADAŞA YARDIMCI OLDUK"

Yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirten Ömer Canik, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.

"KAPTANIN DENİZ ATLADIĞI SÖYLENDİ"

Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." ifadesini kullandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sinop açıklarında yangın çıkan kuru yük gemisinin bir mürettebatını arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini bildirdi. Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkörle soğutma amacıyla Beata gemisine müdahaleye başlandığı belirtildi. İçinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detayları netleştirileceğini kaydedilen açıklamada, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kayıp bir mürettebatı arama çalışmalarına devam ediyor.

VALİ: 16 KİŞİNİN 10'U YOĞUN BAKIMDA

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kuru yük gemisindeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Panama bayraklı gemide büyük bir yangın çıktı. İhbar alır almaz Sahil Güvenlik ve arama- kurtarma ekiplerimiz müdahalede bulundu. 16 kişiyi sağ olarak kurtardık, hastaneye sevkleri sağlandı. 16 kişinin 10'unun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6'sını Samsun'daki hastanelere sevk ettik. Burada kalan 10 kişinin de tedavileri devam ediyor. Bir kişinin kayıp olduğunu değerlendiriyoruz; denizde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Kurtarılan personelden 13'ü Mısır, 1'i Gürcistan, 1'i Ukrayna ve 1'i de Arnavutluk kökenli" dedi.