Sinop Adliyesi'nde korona virüsü önlemleri - Son Dakika
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Sinop Adliyesi'nde korona virüsü önlemleri

7 saat önce

Sinop Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara ateş ölçümü yapılıyor.

Sinop Adliyesi'nde korona virüsü önlemleri, System.String[]

Sinop Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara ateş ölçümü yapılıyor.


Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) virüs nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin tavsiye niteliğinde kararların ardından birçok duruşmanın ertelendiği Sinop Adalet Sarayı'nda, dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Adliye girişinde x-ray cihazından geçen vatandaşların, sağlık çalışanı tarafından ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeriye girmesine izin veriliyor. Yüksek ateşe rastlananlar, sağlık kurumlarına yönlendiriliyor. Alınan tedbirler kapsamında ayrıca, adliye binasında dezenfekte işlemi yapılarak, hakim, savcı ve adliye personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Toplantıda katılımcılara eldiven maske dağıtımı gerçekleştirildi. - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
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