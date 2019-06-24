Son Dakika Haberleri: SİNOP Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı
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SİNOP Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı

1 saat önce

Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktıSinop'ta, denize açılan 6 kişilik ailenin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu.

Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı
Sinop'ta, denize açılan 6 kişilik ailenin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen aile bireyleri, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaştı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Karakum sahili açıklarında meydana geldi. Ruhi Özgür (39) ve ailesi, kayık ile gezinti amaçlı denize açıldı. Özgür ailesinin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen 6 kişi, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaşabildi. Aileyi suda görenlerin ihbarıyla bölgeye, deniz polisleri ile Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kıyıya çıkan aileye tedbir amaçlı müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, batan kayık ise balıkçı ve dalgıçların yardımıyla kıyaya çekildi.
O ANLARI ANLATTI
Ailesi ve arkadaşları ile açıldıkları denizde, yanlarından geçen gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle kayıklarının su aldığını anlatan Ruhi Özgür, Ailemle birlikte denize açıldık. Giderken dalga yoktu; ancak dönüşte çoğaldı. Yanımızdan gezi teknesi geçti. Onun da yaptığı dalga nedeniyle bulunduğumuz kayığın içi su aldı. Bir süre sonra batmaya başladık. Allah'tan can yeleğimiz vardı. Eşim, çocuklarım yüzme biliyordu; yüzerek kıyıya çıktık. Allah'ım beterinden korusun, çok şükür atlattık diye konuştu.
Olayı gören Önder Dinçer ise Kayık birden alabora oldu. Bağrışmaları duyduk ve gittik, baktık. İçindekiler yüzme biliyormuş. Tekne batmak üzereyken atladılar, kıyıya kadar yüzdüler dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Deniz ÖZENSİNOP, (DHA) -
(Tür: Yurt)
SİNOP Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:51 Kaynak: DHA
Sinop, Güncel
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