Sinop-Almanya direkt uçuş talebi Bakan Pekcan'a iletildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop-Almanya direkt uçuş talebi Bakan Pekcan'a iletildi - Son Dakika

Sinop-Almanya direkt uçuş talebi Bakan Pekcan'a iletildi

6 saat önce

Sinoplu heyet, Sinop-Almanya direkt uçuş konusu için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü.

Sinop-Almanya direkt uçuş talebi Bakan Pekcan'a iletildi, System.String[]

Sinoplu heyet, Sinop- Almanya direkt uçuş konusu için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü.


AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve beraberlerindeki heyet ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti. Yapılan ziyareti Milletvekili Maviş, sosyal medya hesabından paylaştı. Maviş, ziyarette yalnızca uçuş seferi konusu dışında Sinoplu esnafların ihtiyaç ve taleplerini de görüştüklerini belirtti.


Yaptığı paylaşımda Maviş, "Ankara temaslarımızda son olarak Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ettik. Bakan hanım Sinop Havalimanının yurt dışı uçuşlar için gümrüklü hale gelmesi kararını heyetimizle paylaştı. Ayrıca Bakanımızla, Sinoplu iş adamı ve esnaflarımızın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Almanya, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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