Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi - Son Dakika

Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi

Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim töreni düzenlendi.

Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi, System.String[]

Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim töreni düzenlendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajının okunduğu törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tarih boyunca hep istiklal mücadelelerine sahne oluğunu vurguladı. Anadolu'yu şehit kanları ve gazilerin fedakarlıklarıyla vatan edindiklerini ifade eden Karaömeroğlu, şehit aileleri ve gazilere seslenerek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz madalya ve beratları kabul ederken, devletimizin ve milletimizin sizlere duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesi olarak kabul ediniz. Devlet Övünç Madalyası devletimizin ve milletimizin sizlere olan vefa borcunu, minnetini nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Çocuklarınız ve torunlarınız madalyaları şeref nişanesi olarak gelecek kuşaklara aktaracak, gurur duyacaklardır."

Karaömeroğlu, konuşmasının ardından şehit Jandarma Astsubay Şenel Ağıl'ın ailesi ile gaziler Jandarma Uzman Çavuş Murat Barı ve polis memuru Ferit Levent Özdemir'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Amasya

Amasya'da 3 şehit yakını ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarla iftihar ettiklerini söyledi. Bu coğrafya üzerinde yıllardan bu yana belirli odakların, güçlerin gözü olduğunu anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Milletimizin bekası şehitlik gazilik unvanı kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle olacaktır. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye'de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı. Bu aziz vatan uğruna gösterilen fedakarlıkları çok iyi öğretmeliyiz. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tebliğ edilmiş en önemli ve kıymetli emanetler olduğu inancıyla devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim."

Masatlı, daha sonra şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti. Vali Masatlı, 4 Ekim 2018'de Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı şehidin yakınları ile şehidin kız kardeşinin ikiz çocukları 3 yaşındaki Ela ve Erva Kavak'a takdim etti.

Tokat

Tokat'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Vali Ozan Balcı, şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu vurguladı. Bugün yaşıyorlarsa şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirten Balcı, "Devlet millet olarak da borçluyuz. Türk devleti ve milleti adına yaptıkları fedakarlıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum. Millet olmak böyle bir şey zaten." diye konuştu.

Vali Ozan Balcı, daha sonra 8 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını verdi.

Törene Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Çorum

Çorum'da 4 şehit yakını ve 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle takdim edildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende Vali Çiftçi, 4 şehit askerin yakınlarına ve görevi sırasında yaralanarak gazi unvanı alan 7 asker ve emniyet personeline Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi.

Çiftçi, törende yaptığı konuşmada görevleri uğruna hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ve huzurlu ömür diledi.

Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban da katıldı.

Amasya, Çorum, Tokat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi - Son Dakika


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