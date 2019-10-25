Son Dakika Haberleri: Sinop amatör balıkçılara yunus sürprizi
Son Dakika Güncel Sinop amatör balıkçılara yunus sürprizi

Sinop amatör balıkçılara yunus sürprizi

1 saat önce

Amatör balıkçılara yunus sürpriziSinop'ta liman içi sahilinde balık avına çıkan amatör balıkçılar, yunus sürpriziyle karşılaştı.

Amatör balıkçılara yunus sürprizi

Sinop'ta liman içi sahilinde balık avına çıkan amatör balıkçılar, yunus sürpriziyle karşılaştı. Bir süre balıkçı tekneleri arasında yüzen yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta liman içi sahilinde, sandal ve takayla balık avına çıkan amatör olta balıkçıları, yunus sürpriziyle karşılaştı. Balıkçılar ağla avlanırken, yunus da istavrit avlamaya çalıştı. Batıp çıktığı suda ilerleyen yunus, kıyıda avlanan balıkçıların da ilgi odağı oldu. Bir süre balıkçı tekneleri arasında yüzen yunus, daha sonra açıklara doğru ilerleyip, gözden kayboldu.

Sinop amatör balıkçılara yunus sürprizi

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
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