Sinop amatör maçta kavga kamera - Son Dakika
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Sinop amatör maçta kavga kamera

6 saat önce

Amatör maçta kavga kameraSinop'ta Büyükler Amatör Ligi'nde 2-2 berabere biten Gerze Belediyespor ile Sinopspor maçı sonunda futbolcular tekme tokat kavga etti.

Amatör maçta kavga kamera

Sinop'ta Büyükler Amatör Ligi'nde 2-2 berabere biten Gerze Belediyespor ile Sinopspor maçı sonunda futbolcular tekme tokat kavga etti.

Sinop Amatör Ligi'nde Gerze Belediyespor ile Sinopspor karşılaştı. Çekişmeli geçen maç 2-2 berabere bitti. Karlılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Her iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine saldırdı. Polisin müdahalesi ile çıkan olaylar yatıştırıldı.

Sinop amatör maçta kavga kamera

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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