Sinop amatör maçta kavga kamera - Son Dakika

Amatör maçta kavga kamera

Sinop'ta Büyükler Amatör Ligi'nde 2-2 berabere biten Gerze Belediyespor ile Sinopspor maçı sonunda futbolcular tekme tokat kavga etti.

Sinop Amatör Ligi'nde Gerze Belediyespor ile Sinopspor karşılaştı. Çekişmeli geçen maç 2-2 berabere bitti. Karlılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Her iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine saldırdı. Polisin müdahalesi ile çıkan olaylar yatıştırıldı.