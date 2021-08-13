(DRONE) Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Öte yandan, Ayancık'taki çalışmalar AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

Karayolları ekipleri yollardaki çamurları temizlerken, DSİ görevlileri de Ayancık Çayı'nın kenarında biriken ağaç parçaları ve molozları kaldırıyor.

Sel felaketinin ikinci gününde hastanede inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'nun talimatıyla hastanenin yeniden hizmet vermeye hazır hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Sel sularının getirdiği balçıkla kaplanan ve elektrik verilemeyen Aydıncık Devlet Hastanesindeki hastalar, sel felaketinin birinci günü UMKE tarafından tahliye edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine ( TSK ) ait helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesine nakledilmişti.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı