Sinop Bakan Kasapoğlu Çocukları, Gençleri Spora Teşvik Edin

Bakan Kasapoğlu Çocukları, gençleri spora teşvik edin Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ailelerin çocukları ve gençleri spora teşvik etmesi gerektiğini belirterek, Kadınlar toplumum mimarı. Anneler, eşler çok önemli. Çocuklarınızı, gençlerinizi, eşlerinizi sizler spora teşvik edeceksiniz dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu çeşitli programlara katılmak üzere Sinop
'a geldi. Durağan AK Parti
İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Kasapoğlu butik havuz projesini başlattıklarını belirtti. Kasapoğlu; Malum yüzmek için havuz lazım, deniz lazım. İnşallah butik havuz projesi başlattık. Onun ilkini inşallah Durağan'da hayırlısıyla gerçekleştireceğiz. Durağan'ın tüm imkanlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi o havuzumuza bekliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yine az önce ifade ettim. Kadınlar toplumum mimarı. Anneler çok önemli. Eşler çok önemli. Çocuklarınızı, gençlerinizi, eşlerinizi sizler spora teşvik edeceksiniz. O yüzden bizim sporla ilgili bir kampanyamız var. Pilates kampanyası. Pilates malzemesi dağıtıyoruz. Buradaki hanım efendiler için en kısa zamanda Durağan Belediye Başkanımıza pilates malzemeleri göndereceğiz dedi.
Sporu sadece futboldan ibaret saymadıklarını anlatan Kasapoğlu, Burada futbol sahamız var. Ama bir tane köylerin olduğu noktaya bir tane de semt sahası yapalım. Pek çok köye açık olsun. Ulaşabilecekleri yer seçelim. Orada futbol, voleybol
, basketbol
bir arada olsun. Durağan'a hayırlı olsun diyelim. Mini sahalarımız var. Mahallelere yaptığımız onlardan birini de inşallah sizlere yapacağız. Bizler sizler için varız diye konuştu.
Kasapoğlu, Durağan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.