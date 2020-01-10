Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu

6 saat önce

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Ayhan, gazetecilerin zor şartlar altında kamu görevi yaptıklarını söyledi.


Türkiye'de özellikle yerel basının önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlatan Ayhan, 10 bin gazetecinin işsiz olduğunu ifade etti.


Ayhan, belediye olarak her zaman yerel basının destekçisi olacaklarını belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Barış Ayhan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
21:16 Gürcistan'da tutuklanan cinayet zanlısı Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
21:16 Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı - Son Dakika
21:10 EVCİL HAYVANLAR ARTIK ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YOLCULARLA SEYAHAT EDEBİLECEK - Son Dakika
21:05 İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
21:05 Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]