Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Ayhan, gazetecilerin zor şartlar altında kamu görevi yaptıklarını söyledi.



Türkiye'de özellikle yerel basının önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlatan Ayhan, 10 bin gazetecinin işsiz olduğunu ifade etti.



Ayhan, belediye olarak her zaman yerel basının destekçisi olacaklarını belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.