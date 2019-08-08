Son Dakika Haberleri: Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan değerlendirime
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Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan değerlendirime

26 dakika önce

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan değerlendirime, System.String[]
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Ayhan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kentin daha önce hazırlanan imar planının yapılan başvurular üzerine mahkemece iptal edildiğini anımsatan Ayhan, yeni bir imar planının oluşturulması hazırlıklarına başladıklarını vurguladı.
Turizm kenti olma yolunda ilerleyen Sinop'un çözülmesi gereken sorunları olduğuna işaret eden Ayhan, "Sahillere ücretli giriş tartışmaları var. Biz plajlara girişten ücret alınmasına karşıyız. Ancak öncelikle bu sahillerin milli emlak tarafından belediyeye devredilmesi gerekiyor. Bizim girişimlerimiz olacak. Sonucu bekleyip göreceğiz." dedi.
Kaçak pansiyonculuğun önlenmesi noktasında da çalışmalar yaptıklarını anlatan Ayhan, diğer ilgili kurumlarla ortak çalışmayla bu sorunun da çözümü için uğraşacaklarını kaydetti.
Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:00 Kaynak: AA
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