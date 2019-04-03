Sinop Belediye Başkanı Ayhan, Göreve Başladı
43 dakika önce
MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop Belediye Başkanı seçilen CHP'li Barış Ayhan, mazbatasını alarak göreve başladı.
MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop
Belediye Başkanı seçilen CHP
'li Barış Ayhan
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Sinop Adliyesi'nde Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ'dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Sinop Belediyesi'ne geçen Ayhan, eski başkan Baki Ergül
'den görevi devraldı.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Seçimler neticesinde belediye başkanı olduk. Ama bu her defasında söylediğim gibi bundan sonra Sinop'u hep birlikte yöneteceğiz. Bunu her toplantıda ısrarla söylüyorum. Başkanıyla, meclisiyle, sivil toplum örgütleriyle, çalışanlarıyla ve Sinop halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik yapacağımızı daha önce belediye başkan adayı
olarak söz vermiştim. Bugün de belediye başkanı sıfatıyla söz veriyorum" dedi.
- Sinop
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:52 Kaynak: DHA
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