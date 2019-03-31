Son Dakika Haberleri: Sinop Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Barış Ayhan Kazandı.

Sinop Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Barış Ayhan Kazandı.

1 saat önce

Sinop Belediye Başkanlığını CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Sinop Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Barış Ayhan Kazandı., System.String[]
Sinop Belediye Başkanlığını CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Barış Ayhan 14 bin 876, AK Parti adayı Ali Çöpcü 10 bin 174 oy aldı.

-Ayhan'ın özgeçmişi-

Barış Ayhan, 1974 yılında Sinop'ta doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Ayhan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan, İngilizce bilmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Ayhan, Sinop, Güncel
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