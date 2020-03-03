Sinop Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Sinop Belediye Meclisi, mecliste grubu olan partilerce hazırlanan ortak bildiri ile Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.



Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mart ayı olağan toplantısının ardından hazırlanan bildiriyi okuyan Belediye Başkanı Barış Ayhan, hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yarlılara acil şifalar diledi.

İdlib'de bulunan kahraman askerlerin evlerinden uzakta vatan mücadelesi verdiklerini vurgulayan Ayhan, "Kahraman askerlerimize yapılan bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu saldırıya sessiz kalamayız. Mehmetçiklerimizi hayatının baharında ailelerinden, eşlerinden, yarının göz aydınlığı çocuklarından koparan hainlerden şehitlerimizin her damla akan kanının hesabı sorulmalıdır." diye konuştu.



Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:



"Ülkemizin içinde bulunduğu ve itilmek istediğimiz durum apaçık ortadadır. Bu şartlar doğrultusunda bizlere düşen birlik ve beraberliğimizi idame ettirerek tek yumruk olmak ve hainlerin karşısında dimdik durmaktır. Unutulmamalıdır ki biz birlikte çok güçlüyüz. Bu vesileyle İdlib'de hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."