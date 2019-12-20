Sinop Belediyesi durakları yeniliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Belediyesi durakları yeniliyor - Son Dakika

Sinop Belediyesi durakları yeniliyor

6 saat önce

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Belediyesi durakları yeniliyor, System.String[]

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Şehir merkezinde yeni mahalle statüsüne kavuşmuş dört yeni mahallesi başta olmak üzere dolmuş duraklarını yenileyen ekipler, boyası dökülmüş, hava muhalefetine bağlı olarak zarar görmüş duraklarda bakım işlemlerini sürdürüyor. TOKİ konutları içerisinde yer alan ve çok sayıda kişinin kullandığı durak yenilendi. Büyütülen dolmuş durağı modern ve kullanışlı hale getirildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan çalışmaların süreceğini belirterek, "Dört yeni mahallemiz ve şehir merkezimizde dolmuş duraklarında bakıma gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre durak ihtiyacı olan yerlere durak yerleştiriyoruz. Uzun yıllardır önem arz eden ve yaklaşık 272 haneli TOKİ konutlarının dolmuş durağını yeniledik. Soğuk havalarda öğrencilerimizin ıslanmaması, vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında sıkıntı çekmemeleri adına dolmuş durağımızı büyüterek daha çok kişinin kullanabileceği modern bir görünüme kavuşturduk. Bu anlamda vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - SİNOP

Fen İşleri Müdürlüğü, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kış günü naylon barakada yaşam savaşı
Fırsat çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:45 "Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:44 Vatikan'a "rekor" sayıda cinsel istismar şikayeti geldi - Son Dakika
20:44 Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
20:42 Osmaniye'de tır dorsesinde yangın - Son Dakika
20:42 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:46:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop Belediyesi durakları yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]