Son Dakika › Güncel › Sinop Belediyesi korona virüs nedeniyle su faturalarını erteledi - Son Dakika
Sinop Belediyesi korona virüs nedeniyle su faturalarını erteledi
6 saat önce
Sinop Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla nisan ayı su faturalarının erteleneceğini duyurdu.
Sinop Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla nisan ayı su faturalarının erteleneceğini duyurdu.
Sinop Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Belediye başkanı Barış Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında nisan ayı su faturalarının ertelendiğini tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunuyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
Son Dakika Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Damat ve gelinlik yerine tulumlarını giyip mutluluğa 'evet' dediler Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı