Üye Girişi
Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar - Son Dakika

Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar

06.07.2021 09:20

Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar Asfalt plenti çevreci olacakSİNOP – Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda yeni araç alımları, asfalt plenti doğalgaz dönüşümü, altyapı ve çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 7 milyon TL İller Bankası'na borçlanma...

Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar

Asfalt plenti çevreci olacak

SİNOP – Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda yeni araç alımları, asfalt plenti doğalgaz dönüşümü, altyapı ve çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 7 milyon TL İller Bankası'na borçlanma yetkisi verildi.

Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirildi. 1 gündem ve gündeme alınan 3 gündem dışı maddenin görüşüldüğü mecliste 4 madde karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde Sinop'un bazı bölgelerinde doğalgaz hizmeti alamayan vatandaşlar için müjde niteliğinde bir karar çıktı. Alınan karar gereği imar plan ve mevzuatlarından kaynaklı doğalgaz verilmeyen bölgelerin artık doğalgaza kavuşabileceği bilgisi verildi.

Gündem dışından gündeme alınan birinci maddede ise Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılacak olan yol, kaldırım, park ve çevre düzenlemelerinin harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası'ndan 3 milyon 500 bin TL tutarında kredi alınabilmesi için borçlanma yetkisi istendi. Aynı şekilde gündem dışından gündeme alınan üçüncü maddede ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce araç envanterine yeni eklenmesi planlanan iş makineleri ve asfalt plenti doğalgaz dönüşüm işi harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası'ndan 3 milyon 499 bin 344 TL tutarında kredi alınabilmesi için borçlanma yetkisi istendi. Maddeler belediye meclisinde görüşülerek yapılan oylama ile kabul edildi.

Bu maddeler ile ilgili Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan meclise bilgilendirme gerçekleştirdi. Başkan Ayhan, "İki ayrı maddede gündeme geldi bunlar. Bir tanesi araç alımıyla ve asfalt plentimizin doğalgaza dönüşümü ile ilgili diğeri yatırım, kaldırım, asfalt konuları ile ilgili. Bizim Haziran ayındaki İller Bankası matrahımız 6 milyon TL'yse, İller Bankası bundan yüzde 40 kesinti yaparak bize 3 milyon 600 bin TL'sini gönderiyor. O bizim hak etmiş olduğumuz toplanan vergilerden Sinop Belediyesi'ne düşen paydan 2 milyon 400 bin TL'sini bizim kredi taksitlerimiz için kesiyor. Yani 2 yıl içerisinde böyle 30 milyonun üzerinde uzun vadeli borcu ödemiş oluyoruz. Bu biraz bizim insiyatifimizin dışında oluyor ama süratle bir yandan borçlarımız azalıyor. Bir yandan azalırken borçlarımız biz de onu yeniden borçlanarak memleketimizin ihtiyacı olan hizmetleri götürmek üzere böyle bir borçlanma yetkisi istiyoruz" dedi.

Asfalt plenti çevreci olacak

Barış Ayhan, "Biz şu anda asfalt plentimizin enerji ihtiyacını kalyakla karşılıyoruz. Kalyak bir fosil yakıt. Çevreye çok zararlı ve çok maliyetli pahalı bir yakıt. Biz bir an önce doğalgaza dönüştürmek işitiyoruz. Bunu doğalgaza dönüştürdüğümüz zaman tamamen çevreci bir tesise dönüştürmüş olacağız. İkincisi çok kısa sürede bu yaptığımız yatırım amorti edecek. Çünkü enerji maliyetlerimiz 7'de 1 oranına kadar düşecek ve asfalt plentimizde çok daha sağlıklı çalışır hale gelecek. Bunu gerçekleştirirken kapasitesini de yüzde 20 oranında artırma imkanımız olacak" dedi.

Yeni araç ve ekipmanlar alınıyor

Meclisten geçen kararla yapılacak borçlanma ile Belediye'ye bir adet havuz tipi damperli treyler, 2 adet 13+1,5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, 1 adet 6+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, bir adet kar küreme aracı (6x4 damperli kamyon) ve bir adet paletli ekskavatör kazandırılacak. Başkan Ayhan bu konuyla da ilgili, "Bir tırımız var biliyorsunuz. O tırın arkasında asfalt ve hafriyat taşıma işlerinde kullanacağımız bir havuz tipi damperli treyler almak istiyoruz. 2 tane büyük çöp kamyonu bir tane de küçük çöp kamyonlarımız için çöp kasası alıyoruz. Bu 3 tane ekipmanla şu an kullandıklarımız kamyonlarda arıza verenleri değiştireceğiz. Alacağımız kamyonun özelliğiyse kışın karla mücadelede de kullanabileceğimiz nitelikte olması. Bizim kullandıklarımız arasında dört çeker bir kamyon yok. Dört çeker bir kamyon alarak hem yaz aylarında kendi işlerimizde kullanmak, kışında önüne bir kar bıçağı takıp, üzerine de o arkasından buz atan ekipmanı koyarak karla mücadelede kullanmak için alacağız. Bir tanede paletli ekskavatör almak istiyoruz. Bu şu anda belediyemiz envanterinde olmayan zaman zaman kiralama yoluna gittiğimiz bir araç. Bu araç özellikle 4 yeni mahallemizdeki yolların bir an önce açılması için ihtiyacımız olan bir araç" açıklamalarında bulundu.

Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar
Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar
Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar
Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar

İller Bankası, geri dönüşüm, Türk Lirası, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar - Son Dakika


Son Dakika

Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi 15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi 15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim İsmail Balaban annesinin 15:08 İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 15:02 Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor 14:34 Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti 14:13 Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı
15:58 Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar
15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi
15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
15:38 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim
15:32 Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım
15:09 Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapacak Barcelona'ya, Filistin tepki gösterdi
15:01 Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı
14:21 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay
14:12 Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar         
15:59
Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi         
15:57
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı         
15:50
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı         
15:44
Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler         
15:34
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı         
15:01
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim         
13:59
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da         
13:10
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler         
10:13
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 16:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop Belediyesi'ne yeni araç ve ekipmanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement