Sinop Belediyesi üretime geçti - Son Dakika

Sinop Belediyesi üretime geçti

21.04.2021 14:25
Sinop Belediyesi üretime geçti, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan tesiste parke taşı üretimine başlandı.

SİNOP (İHA) – Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan tesiste parke taşı üretimine başlandı. İlk etapta yapımına başlanacak etkinlik alanının taşlarını üretecek tesisi ziyaret eden Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Belediyemizde hem istihdam oluşturmak hem de gelir elde etmek amaçlı kurulmuş henüz emekleyen ama çok kısa sürede ayaklarının üzerine kalkacağını hatta koşacağına inandığım bir proje" dedi.

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde parke taşı üretim tesisi kuruldu. Belediyenin yapacağı faaliyetler için ihtiyacı kendi bünyesine karşılamasını amaçlayan tesis faaliyete geçti. Tesiste ilk etapta çekek yerinde yapılacak etkinlik alanı için gerek 1800 metrekare taşın üçte biri tamamlandı. Tarihi kale surlarıyla uyumlu çeşitli taşlar üretildi. Tesiste günde 100 metrekare parke taşı üretimi yapılıyor. Yapılacak üretimlerle tesisi büyüterek İstihdam oluşturmak belediyenin gelir kaynaklarını artırmak hedefleniyor.

Parke taşı üretim tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Az önce eski adıyla Çekek Yeri yeni adıyla etkinlik alanımızda çalışmalarımızı başlattık. Orada Sinop Belediyesi'nin mühendisleri, mimarları ve işçileriyle birlikte kendi ürettiğimiz taşları orada kullanacağız. İlk etapta oranın dokusuna uygun renk ve dokuda, desende taşlarımızı ürettik. Arkadaşlarımız belediyemiz bünyesinde bu taşları burada üretiyorlar. İlk olarak kalıplıyoruz. 48 saat kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra da istifliyoruz. Şu anda orada kullanacağımız taşın 3'te 1'ine yakınını tamamladık kullanıma hazır. 1 ay içerisinde tamamını tamamlamış olacağız. Çeşidimiz çok. Bir tespit yaptık orada kullanacağımız 3 çeşit taşı tespit ettik önce onları hazırlıyoruz. Daha sonra kentin muhtelif yerleri için farklı renk ve desenlerde taş üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Taş üretimi devam ederken kentin işlerini de aksatmadıklarını belirten Başkan Ayhan, "Şu anda ilk etapta günde 100 metrekare taş üretiyoruz. Tabii, bu arkadaşlarımızın sadece tek işleri taş üretmek değil. Aynı zamanda kent içerisinde bozulan kaldırımların tamiratı tadilatını da yapıyorlar. Asfalt programı yaptığımızda asfalt çalışmasına katılıyorlar. Sinop Fen İşleri Müdürlüğü kendi işlerini yapıyor. Arda kalan zamanda taş üretiyoruz. Çekek Yeri için 1800 metrekare taşa ihtiyacımız var. Müteahhide yer teslim ettiğimizde bunu tamamlamış olacağız. Bugünkü üretimle 18 günde tamamlayabileceğimiz bir miktar bu. İşlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Kale surlarına benzer ve uyumlu olacak bir renk seçtik" şeklinde konuştu.

Tesisle ilgili daha büyük hedefleri olduğunu açıklayan Ayhan, "Yeni başladık henüz. İnşallah daha sonrasında işi geliştirip hem Sinop Belediyesi'nin bütün ihtiyacını karşılamış olacağız hem de belediyemize gelir getirmek adına dışarıya civar belediyelere ve ya özel şirketlere bunun satışını pazarlamasını yapmayı hedefliyoruz. Belediyemizde hem istihdam oluşturmayı hem de gelir elde etmek amaçlı kurulmuş henüz emekleyen ama çok kısa sürede ayaklarının üzerine kalkacağını hatta koşacağına inandığım bir proje" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Sinop Belediyesi üretime geçti
Sinop Belediyesi üretime geçti
Sinop Belediyesi üretime geçti
Sinop Belediyesi üretime geçti
Sinop Belediyesi üretime geçti
Sinop Belediyesi üretime geçti
Sinop Belediyesi üretime geçti

Fen İşleri Müdürlüğü, Barış Ayhan, İstihdam, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop Belediyesi üretime geçti - Son Dakika


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