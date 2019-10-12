Sinop Belediyesi vatandaşları uyardı
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Sinop Belediyesi, Başkan Barış Ayhan'ın ve belediyenin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
Sinop Belediyesi, Başkan Barış Ayhan'ın ve belediyenin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemizin veya hiçbir kimsenin telefon ya da başka yollarla para, yardım toplama gibi bir yöntemi yoktur. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı itibar etmemesi, dikkatli olmaları ve kendilerine böyle taleplerin ulaşması durumunda emniyet birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP
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