Sinop Belediyesi ve 1 İlçede Millet İttifakı, 7 İlçede Cumhur İttifakı Kazandı

SİNOP'ta, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı' Sinop
Belediyesi ve 1 ilçeyi kazanırken, Cumhur İttifakı ise 7 ilçe belediyesini kazandı.
Sinop'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre 'millet ittifakı'nın CHP
'li adayı Barış Ayhan 16 bin 577 oy ve yüzde 56.6 oy oranı ile Sinop Belediye Başkanı oldu. İkinci sırada ise 'cumhur ittifakı'nın AK Parti
'li adayı Ali Çöpçü, 11 bin 869 oy ve yüzde 40.53'lik oranda kaldı.
3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
AK Parti'nin elinde bulunan Ayancık
Belediye Başkanlığı'nı ise CHP'li Hayrettin Kaya
kazandı. Gerze
ilçesinde ise CHP'nin elinde bulunan Belediye Başkanlığı AK Parti'li Cevat Şensoy
'e geçti. CHP'nin elinde bulunan Erfelek
Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Uzun
kazandı.
Sinop'ta resmi olmayan sonuçlara göre kazanan parti ve belediye başkanları ise şöyle;
CHP:
Sinop: Barış Ayhan
Ayancık: Hayrettin Kaya
AK Parti:
Gerze: Cevat Şensoy
Erfelek: Mehmet Uzun Türkeli
: Veysel Şahin Boyabat
: Şefik Çakıcı Saraydüzü
: Hasan Peker Durağan
: Ahmet Kılıçaslan Dikmen
: Adnan Acar
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