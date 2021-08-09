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Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi

09.08.2021 16:52
Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Sinop Belediyesi yaz dönemiyle beraber sıcak asfalt, sathi kaplama ve iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

SAMSUN (İHA) – Sinop Belediyesi yaz dönemiyle beraber sıcak asfalt, sathi kaplama ve iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Yaz döneminde zemin sıcaklığının yükselmesi nedeniyle sıcak asfalt, sathi kaplama ve iyileştirme çalışmalarına hız verdiklerini belirten Oktay, bir takvim çerçevesinde çalışmaların periyodik olarak devam ettiğini belirtti.

Yollarda yapılacak çalışmanın altyapı durumuna göre belirlendiğini belirten Başkan Yardımcısı Oktay, "Sinop Belediye Başkanlığı olarak ilimiz genelinde herkesin malumu olduğu gibi doğalgaz, elektrik hattını yer altına alma çalışmaları, internet sağlayıcılarının belirli bölgelerde kabin ve hat çekme çalışmaları nedeniyle zaman zaman yollarımız bozulmakta. Sıcak asfalt ve sathi kaplama pahalı bir yol çalışması. Bir de Ordu Köyü, Osmaniye, Korucuk, Bostancılı köyleri seçimlerden sonra mahalle olduğu için içme suyu ve kanalizasyon altyapısı olmadığı o dönemde muhtarlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan su ve kanalizasyon hatları yeniden şebeke pompa sistemi ve abone sistemi yapılacak bu da 320 milyon TL bir maliyeti var. Dolayısıyla çeşitli bölgelerde bozulan yollar için ancak iyileştirme yoluna gidiyoruz. Şu an bizim asfalt çalışması yaptığımız yerlerse, kentin belirli yerlerinde alt yapı hizmetleri artık tamamlanmış olan artık bir daha kazılması düşünülmeyen yerlere sıcak asfalt, onun dışında dolmuş güzergahında, kamu kurum kuruluşlarının olduğu ya da daha yoğun trafiğin olduğu ancak tekrar kazılacak yerlereyse sathi kaplama şeklinde yapacağız" dedi. - SAMSUN

Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi
Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi
Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi
Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi
Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi
Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi

Belediye Başkanlığı, Bülent Oktay, Doğalgaz, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sinop Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi - Son Dakika


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