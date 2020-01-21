Sinop Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Sinop Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

7 saat önce

Sinop Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen, belediye çalışanlarına yönelik maaş iyileştirme amacıyla toplu sözleşme imzaladı.

Sinop Belediyesinde toplu sözleşme sevinci, System.String[]

Sinop Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen, belediye çalışanlarına yönelik maaş iyileştirme amacıyla toplu sözleşme imzaladı.


İmzalanan sözleşme ile Tüm Bel-Sen üyesi belediye çalışanlarının aylıklarına 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilaveten brüt 500 TL ödeme yapılacak. İmzalanan sözleşme, 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek, 31 Aralık 2020 tarihinde ise sona erecek.


Sinop Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Genel Hukuk Sekreteri Ahmet Cüce, Sinop Şube Başkanı Ahmet Avdancı, İl Temsilcisi Erkan Kabal ve Tüm-Bel-Sen üyesi belediye çalışanları katıldı.


Toplantıda konuşan Erdal Bozkurt, "Sinop ve bizim açımızdan çok önemli bir gün. Uzun bir süredir toplu sözleşme hakkını kullanma noktasında sıkıntılar yaşadık. Ama emeğe bakış, demokrasiye inanma başka bir duygu. Bu duyguyu bize yaşatan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 30 yıllık mücadelemizde çok sıkıntılı süreçler yaşadık. Bugün imzaladığımız bu sözleşmemiz, tüm belediye emekçilerine hayırlı olsun" dedi.


Ardından Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Yönetime geldiğimiz günlerde bu sözleşme konusunu değerlendirmiştik. Geçirmiş olduğumuz ekonomik zorluk karşısında her geçen gün paramızın değer kaybettiği günlerde mutlaka onlara destek olmamız gerekiyordu. O noktada emekçi arkadaşlarımıza katkıda bulunmak bizim görevimizdir. Sinop için hizmeti hep birlikte üretiyoruz, birlikte çalışıyoruz. Her iş kolundaki arkadaşlarımın ekonomik açıdan refah seviyesine ulaşmak bizim önceliğimiz olacaktır. Bu anlamda bugün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Umuyorum en kısa zamanda diğer çalışanlarımızın da refahını yükselteceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Açıklamalarının devamında Başkan Ayhan, belediyede çalışan bütün personelin maaşlarında da iyileştirmelere gidileceğini ifade etti. Ayhan, "En geç Haziran ayında, diğer kollarda farklı statülerdeki arkadaşlarımızın da toplu sözleşme hakkı doğduğunda tüm ülkemize örnek olacak ve diğer belediyelere de mesaj verecek ciddi bir sözleşme imzalayacağız" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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