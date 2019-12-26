Sinop Belediyesinden soba zehirlenmesi uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Belediyesinden soba zehirlenmesi uyarısı - Son Dakika

Sinop Belediyesinden soba zehirlenmesi uyarısı

6 saat önce

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Sinop Belediyesinden soba zehirlenmesi uyarısı, System.String[]

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla zaman zaman zehirlenme vakalarının yaşanabildiğine dikkati çekti.

Özellikle soba ile ısınan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

"Soba kurulurken tüm kurallara uymak gerekiyor. Vatandaşlarımızın, özellikle lodoslu havalarda karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor. Meteoroloji ve belediye tarafından sık sık yapılan anonsları vatandaşlarımızın dikkate alarak gerekli tedbirleri almalarını ve bu konuda bilinçli olmalarını istiyoruz. Aksi durumlarda sonu felaketle bitebilecek olaylarla karşılaşabiliriz. Geçtiğimiz günlerde bazı ilçelerimizde lodos etkisiyle sobadan etkilenen vatandaşlarımız oldu. Olayın sevindirici yanı can kaybının olmaması. Dolayısıyla soba yakan vatandaşlarımız öncelikle bacaların çekiş mesafesi ve çatlak olmaması, soba borularının sağlamlığı gibi konulara dikkat etsin. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bu konuda bilinçsiz olabiliyor. Kontrollü soba yakılması gerekiyor."

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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