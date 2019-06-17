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Sinop "Çınar" için kenetlendi

28 dakika önce

Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Sinop
Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanya çerçevesinde İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde binlerce hastanın kök hücre nakli beklediğini söyledi.
Kök hücre bağışçılığı hakkında katılımcılara bilgi veren Yıldırım, kök hücre bağışı yapacakların karar aşamasında iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.
Yıldırım, bağışta bulunan kişilerin iliklerinin bir hastaya uyması durumunda vazgeçmelerinin o hasta ve ailesinde büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini anlatarak, "O nedenle vatandaşlarımızdan karar aşamasında bir değil üç defa düşünmelerini rica ediyoruz." dedi.
Çınar için başlatılan kampanyanın amacına ulaşmasını gönülden temenni ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:
"Türkiye genelinde şu an kök hücre bağışçı sayısı 540 bine ulaştı. Başlatılan kampanya ile umarım Çınar evladımız ve onun gibi ilik bekleyen binlerce hastamıza kısa sürede uygun bir bağışçı bulunur. Sinop zaten tüm paydaşlarıyla kampanyaya destek vermiş durumda. Belediyemiz olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, siyasi parti temsilcilerimiz herkes taşın altına elini sokmuş durumda. Türk Kızılay olarak bir hafta süreyle Sinop'ta kök hücre bağışlarını kabul edeceğiz. Çınar evladımıza ve diğer hastalarımıza umut olmak istiyoruz. Umarım uygun ilikler bulunacaktır."
15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Çınar'ın ailesi Ankara'da bizlerden gelecek güzel bir haberi bekliyor. Sadece Çınar değil binlerce hastamıza umut olabiliriz. Tüm Sinopluları bağış yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:01 Kaynak: AA
türk, sinop, kök hücre, çınar
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