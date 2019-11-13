Sinop çöken duvarın altında kalan damla, toprağa verildi

Çöken duvarın altında kalan Damla, toprağa verildi

Sinop'un Erfelen ilçesinde akrabasının inşaat halindeki binanın 2'ini katında oyun oynadığı sırada çöken duvarın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Damla Bade Kurt (3), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Erfelek ilçesi Bülbüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki dayısına ait inşaatı süren binanın 2'inci katında oyun oynayan Damla Bade Kurt, henüz bilinmeyen nedenle çöken duvarının altında kaldı. Küçük çocuk, çevredekilerin müdahalesi ile enkaz altından çıkarıldı. Çevredekilerce özel araca konulan Kurt, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çöken duvarın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Damla Bade Kurt için, ilçe merkezindeki Erfelek Büyük Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Kurt'un yakınları, gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi. Damla Bade Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Bülbüllü köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

'DUVARIN ARKASINDA KALMIŞ'

Damla Bade Kurt'un akrabası Muhammer Özmen, çok üzgün olduklarını belirterek, İnşaatta çalışma varmış. Çocuk buralarda oynuyormuş, duvar kendiliğinde çocuğun üzerine yıkılmış. Duvarın arkasında kalmış. Vücuduna gelmiş duvar, kafasına düşmemiş. O da duvarın yanına yeni girmiş, sadece bir adım atmış duvar yıkılmadan önce. Çok üzgünüz dedi.

'GÜRÜLTÜ OLDU, 'EYVAH' DEDİLER'

Küçük kızın ailesin komşusu Ali Tuna ise, küçük kızın hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdiğini söyleyerek, Burada içerde odunluktaydım, baltaya sap takıyordum. Bir gürültü oldu, 'eyvah' dediler. Dışarı çıkıp, buraya geldim. Baktım kucakta taşınıyor. 'Ambulans çağırın' diye bağırıyorlardı. Arabaya koydular gittiler. Yolda maalesef ölmüş diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, olayla ilgili polis ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında, bahse konu inşaatın sahibi, çalışanlar ve görgü tanıklarının da ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.