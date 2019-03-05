Son Dakika Haberleri: Sinop Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

Sinop Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'taCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Sinop Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu. Sinop Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Oktay, kentteki tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti. Oktay'a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıklardan tadan Oktay, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Bölgedeki çay bahçelerini de gezen Oktay, sohbet ettiği vatandaşlara simit ikramında da bulundu. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Oktay, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:41 Kaynak: DHA

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