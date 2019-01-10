Son Dakika Haberleri: Sinop'da Balıkçı Teknesi Battı 1 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp

Sinop'da Balıkçı Teknesi Battı 1 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp

1 saat önce

Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı.

Sinop'da Balıkçı Teknesi Battı 1 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp, System.String[]
Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda,1 balıkçı kurtarıldı, 1 balıkçı kayboldu. Kayıp balıkçıyı aramak için çalışma başlatıldı. Haber-Kamera: Esra AKSU - Tayfur KARA - SİNOP, (DHA) -

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: DHA

Karadeniz, Sinop, Güncel
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