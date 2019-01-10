Sinop'da Balıkçı Teknesi Battı 1 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
1 saat önce
Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı.
Karadeniz
'de, Sinop
'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda,1 balıkçı kurtarıldı, 1 balıkçı kayboldu. Kayıp balıkçıyı aramak için çalışma başlatıldı. Haber-Kamera: Esra AKSU - Tayfur KARA - SİNOP, (DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: DHA
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