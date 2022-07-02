Sinop'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sinop'da denizde erkek cesedi bulundu

02.07.2022 13:23
Sinop'da denizde erkek cesedi bulundu

SİNOP'ta, denizde erkek cesedi bulundu.

SİNOP'ta, denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İnce Burun mevkisinde denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Cesedin, geçen yıl Sinop ve Kastamonu'da yaşanan sel afetinde kaybolanlara ait olabileceği değerlendiriliyor.


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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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