İnce Burun mevkisinde denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Cesedin, geçen yıl Sinop ve Kastamonu 'da yaşanan sel afetinde kaybolanlara ait olabileceği değerlendiriliyor.

Son dakika! Sinop'ta evlat şiddeti... Para vermedikleri için anne ve babasını öldüresiye darp etti

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.