Son Dakika Haberleri: Sinop'da orman işletme personeline yangın eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'da orman işletme personeline yangın eğitimi

13 dakika önce

Boyabat ve Durağan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan teknik personel ile yangın söndürme ekibine orman yangınlarına müdahale konusunda eğitim verildi.

Sinop'da orman işletme personeline yangın eğitimi, System.String[]
Boyabat ve Durağan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan teknik personel ile yangın söndürme ekibine orman yangınlarına müdahale konusunda eğitim verildi.

Yaz aylarının gelmesiyle artan orman yangınlarına engel olmak amacıyla Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Boyabat ve Durağan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan personele Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü salonunda eğitim verildi.
Orman Yangınlarıyla Mücadele Kastamonu Şube Müdürü İsmail Bektaş ve şube mühendisi Serdar Badioğlu tarafından verilen eğitimden sonra Boyabat Kurusaray köyü ormanlık alanında, kırsal alan yangınlarına müdahale, uygulamalı olarak gösterildi.
Yangın söndürme tatbikatına Boyabat Orman İşletme Müdürü Mustafa Dikbaş, Durağan Orman İşletme Müdürü Ziya Yazıcı ve personel katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:02 Kaynak: AA
Durağan, Boyabat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan "Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi" iddiasına yanıt Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı! Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli Geliri olmayan engelli ve muhtaç vatandaşa devletten aylık 817 lira destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:15:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'da orman işletme personeline yangın eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]