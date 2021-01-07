Sinop Defterdarlığı'ndan borç yapılandırma uyarısı

SİNOP (İHA) – Sinop Defterdarlığı tarafından borçlarını yapılandırmak isteyenlerin Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan 1 ay uzatmadan faydalanması için çağrı yapıldı.

Yapılan açıklamada 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birer ay uzatıldığı belirtildi.

Kanun imkanlarından faydalanmak için 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiği duyuruldu. Başvuruların ilgili vergi dairesine bizzat yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi veya e-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine ulaşarak ya da posta yoluyla vergi dairesine gelmeden de yapılabileceği ifade edildi. - SİNOP