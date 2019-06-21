SİNOP Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı
1 saat önce
Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldıSİNOP'ta deniz bisikleti ile açıldıkları denizde sürüklenen 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:37 Kaynak: DHA
Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı
SİNOP'ta deniz bisikleti ile açıldıkları denizde sürüklenen 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sinop
'ta, saat 16: 00 sıralarında plajdan deniz bisikleti ile açılan 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyıdan fark edilen öğrenciler için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Botla bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi alarak kıyıya çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na götürülen öğrenciler, kıyafetlerinin getirilmesinin ardından üzerlerini giyerek evlerine döndü.
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