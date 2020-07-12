SİNOP Denizde kurtarmak istediği 2 çocuğu ile boğuldu - Son Dakika

Denizde kurtarmak istediği 2 çocuğu ile boğuldu

SİNOP'un Ayancık ilçesinde serinlemek için denize giren Kerem (14) ve Resul Demirci'nin (12), çırpındığını gören baba Ramazan Demirci (50) suya atladı. Ters akıntıya kapılan baba ve 2 oğlu boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Ağaçlı köyü Harzana Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Kerem ve Resul Demirci, denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba Ramazan Demirci, denize girerek çocuklarını kurtarmaya çalışırken ters akıntı kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan ve Ayancık Devlet Hastanes'ne kaldırılan baba ve 2 oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Haberi alan Demirci ailesinin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi