Sinop Dernekler Federasyonu, Sinopluları tek çatı altında toplayacak

Sinoplu 96 derneği bünyesinde barındıran Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), İstanbul Avrupa yakasında bir bina inşa ederek bütün Sinopluları aynı çatı altına toplayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını ile tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, yardımlaşma duygusunu insanlar için en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Sinoplu iş insanları da bu yardımlaşmanın önemli adımlarından birini gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Bünyesinde 96 dernek ve 380 bin üye barındıran SİNDEF, pandemi döneminin açtığı ekonomik yaraları sarıp hızlıca iyileştirebilmek için, Sinoplu iş insanlarını ortak akıl toplantısında buluşturdu. 300'e yakın Sinoplu iş insanının katıldığı toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Pandeminin sebep olduğu ekonomik hasar, bu hasarın giderilmesi, nasıl iyileşme olacağı, yarım kalan yatırımlar, yeni yatırım ve istihdam planlarının konuşulduğu toplantıda ilk aşamada üç önemli karar alındı.

İlk karar SİNDEF çatısı altında birleşen bütün Sinoplulara yakışır bir merkezin yapılması oldu. Bu amaçla İstanbul Avrupa yakasında SİNDEF için bir bina inşa edilmesine karar verildi.

İkinci karar, Sinoplu öğrencilerin kesintisiz eğitim görebilmelerine yönelikti. Bu amaçla da Sinop Eğitim Vakfı aracılığıyla verilen bursların artırılması yönünde bir görüş oluştu ve yeni dönemde tüm Türkiye genelinde burs verilen Sinoplu öğrenci sayısının 2 binin üzerine çıkarılması kararlaştırıldı. Üçüncü karar ise ihtiyaç sahibi Sinoplulara ayni yardımların sürdürülmesi oldu.

10 milyon lira Sinopluların hizmetinde

Düzenlenen yardım organizasyonları ile yardım bütçesi yaratan SİNDEF'in kasasında 10 milyon lira bulunuyor. Bu paranın 5 milyon lirası ile yeni binanın inşa edilmesi planlanırken, 2,5 milyon lira ile eğitime desteğin sürdürülmesi ve 2,5 milyon lira ile de ayni yardımların devam ettirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, Sinop ekonomisine yön verenlerin toplantıya gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz bu ortak akıl toplantısı ile SİNDEF merkezine ilk tuğlayı da koymuş olduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğazdan, birbirimize destek olarak ve ayrı ayrı olan güçlerimizi tek merkezde yani SİNDEF logosu altında birleştirerek daha hızlı çıkabileceğimizin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Dalkıran, ilerleyen süreçlerde yardımın da ötesine geçip Sinopluların ülke ekonomisine katkısını artırmak için projeler geliştireceklerini kaydetti.