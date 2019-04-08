Son Dakika Haberleri: Sinop Emniyet Müdürlüğünden Kan Bağışı

Sinop Emniyet Müdürlüğünden Kan Bağışı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta emniyet personeli kan bağışında bulundu.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden Kan Bağışı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta emniyet personeli kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi tarafından emniyet binasında oluşturulan kan toplama standında İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de aralarında bulunduğu personel kan verdi.

Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının 174. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "174. yılda 174 ünite kan sloganıyla bağışta bulunduk. Teşkilat olarak böyle sosyal sorumluluk projeleri içinde yer aldığımız için mutluyuz. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:48 Kaynak: AA

Polis, Sinop, Güncel
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