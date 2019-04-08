Sinop Emniyet Müdürlüğünden Kan Bağışı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta emniyet personeli kan bağışında bulundu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta emniyet personeli kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi tarafından emniyet binasında oluşturulan kan toplama standında İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de aralarında bulunduğu personel kan verdi.



Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının 174. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "174. yılda 174 ünite kan sloganıyla bağışta bulunduk. Teşkilat olarak böyle sosyal sorumluluk projeleri içinde yer aldığımız için mutluyuz. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

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