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Sinop Emniyet Müdürlüğüne Cahit Şahin atandı

21 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya atanırken, Sinop Emniyet Müdürlüğüne ise Cahit Şahin getirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğüne Cahit Şahin atandı, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya atanırken, Sinop Emniyet Müdürlüğüne ise Cahit Şahin getirildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya tayin oldu. Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Cahit Şahin getirildi. - SİNOP

Cahit Şahin, Malatya, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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