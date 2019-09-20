Sinop Emniyet Müdürlüğüne Cahit Şahin atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya atanırken, Sinop Emniyet Müdürlüğüne ise Cahit Şahin getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya atanırken, Sinop Emniyet Müdürlüğüne ise Cahit Şahin getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya tayin oldu. Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Cahit Şahin getirildi. - SİNOP
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