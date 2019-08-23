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SİNOP En hızlı domates yemek için yarıştılar

1 saat önce

En hızlı domates yemek için yarıştılarSinop'un Boyabat ilçesinde bu yıl 3'üncü Domates Festivali düzenlendi.

En hızlı domates yemek için yarıştılar

Sinop'un Boyabat ilçesinde bu yıl 3'üncü Domates Festivali düzenlendi. Festivalde en hızlı domates yeme yarışmasında renkli görüntüler oluştu.

Boyabat Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3'üncü Domates Festivali'nde en hızlı domates yeme yarışması gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya katılanlar en hızlı domatesi yemek için yarıştı. Yarışmacılar, 3 dakikada verilen domatesleri bitirmeye çalıştı. Yarışmada çocuklar kategorisinde 1 kilo domates yiyen Kemal Çadırcıbaşı (13) adlı çocuk birinci oldu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Gazidere domatesinin 3 yıl önce tescillendiğini belirterek Boyabat Türkiye'ye değer katan bir şehir haline gelecek. Bugün 120'ye yakın yarışmacımız var. Gazidere domatesi yüzde yüz organik bir üründür. Abad şehir Boyabat'ta yetişen ürünler, insanlarıda abad ediyor. Boyabat Gazidere domatesini yiyeyn kanserden korunuyor dedi.

Domates Festivali, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:00 Kaynak: DHA
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