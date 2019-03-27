Sinop Engelleri Aştı 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü' Aldı

Engelleri aştı 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü' aldıSİNOP'ta işitme engelli Gül Ustabaş Genç (46), kentte 'Kütüphaneler haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü'ne layık görüldü.

Engelleri aştı 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü' aldı



SİNOP'ta işitme engelli Gül Ustabaş Genç (46), kentte 'Kütüphaneler haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü'ne layık görüldü. Yakalandığı kanser hastalığını tüm engellere rağmen kitap okuyarak yenmeyi başaran Genç, okumanın insana çok katkı sunduğunu belirtti.



Kentte, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 55'inci Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Sinop'ta küçük yaşlarda geçirdiği hastalıktan dolayı işitme engeli bulunan Gül Ustabaş Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Kütüphaneler Haftası' nedeniyle verdiği 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü' ne layık görülüp, sıra dışı okur seçildi. Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'nin müdavimi olarak da dikkati çeken evli ve 2 çocuk annesi Genç, yakalandığı kanser hastalığını, tüm engellere rağmen kitap okuyarak yenmeyi başardı.



KİTAPLARLAR ARKADAŞI OLDU



Gül Ustabaş Genç, okumanın kendisine çok katkısı olduğunu ve ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, herkese kitap okuması tavsiyesinde bulundu. Genç, Kitapların olduğu yerde bulunmak her zaman hoşuma gitti. Hastalığımda bana şifa, yalnızlığımda arkadaş oldu kitaplar. Emekli olduktan 6 ay sonra kansere yakalandım. 9 ayım hastanede geçti, Kemoterapi, Radyoterapi. Kanser hastalığı geçirenler bilirler bu tedavi çok zordur, insanın morali bozulur. O anda bile kitaplar okurdum, kitaplarla arkadaşlık ediyordum dedi.



'KİTAPLARLA HAYATA BAĞLANDI'



Kütüphane müdürü Erol Akarslan da, Genç'in Türkiye'deki 5 sıra dışı okurdan biri seçildiğini kaydetti. Akarslan, Gül Hanım, kitap okuma sayesinde hayata bağlandı. Kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu insanlara bu vesileyle göstermiş oldu. Engeline rağmen üniversite eğitimini tamamlamış. Devlet kurumunda uzun yıllar hizmet vermiş. Yakalandığı kanser hastalığını kitap sevgisiyle aşmış. Kendisini kutluyorum diye konuştu.

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