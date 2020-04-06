Sinop Gençlik Merkezi'nde siperlik maske üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Gençlik Merkezi'nde siperlik maske üretiliyor - Son Dakika

Sinop Gençlik Merkezi'nde siperlik maske üretiliyor

15 dakika önce

Sinop Gençlik Merkezi çalışanları korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretiyor.

Sinop Gençlik Merkezi'nde siperlik maske üretiliyor, System.String[]

Sinop Gençlik Merkezi çalışanları korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretiyor.

Gençlik Merkezi çalışanları sağlık çalışanları için koruyucu siperlik maske üretimine geçti. Gönüllüler, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak siperlik maske üretiyor. Üretilen ekipmanlar, sağlıkçılara gönderiliyor. Gençlik Merkezi çalışanları bugüne kadar 500'e yakın siperlik maske üretti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de virüsle mücadele edildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde devletin tüm kurumları virüse karşı alınabilecek tüm önlemlere karşı katkı yapmak için uğraşmakta. Biz de bu açıdan Sinop İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları olarak, Gençlik Merkezi Müdürümüzün geliştirdiği bir proje ile koruyucu siper maske üretmeye başladık. Bu koruyucu siperi Sağlık Müdürlüğü kuruluna sunduk. Onların da taktir ve beğenilerini kazandı. Sağlık çalışanlarına yetiştirebilmek, onların hasta ile temasını önleyebilmek adına katkımız olması düşüncesiyle, günde 100'e yakın koruyucu maske üretmek ve bunları sağlık çalışanlarına ulaştırmaktayız" dedi.

Sinop Gençlik Merkezi Müdürü Şükrü Özgenç ise, "Bakanlığımızın öncülüğünde koruyucu siper yapıyoruz. Kendi süregelen işlerimizin yanında mesaimizin belli bir döneminde, bu siperlikleri yaparak kendimizce katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çok cüzi maliyetlere ürettiğimiz siperli maskelerimizi tek kullanımlık değil, dezenfekte edilerek birkaç kez kullanabilecek siperler üretiyoruz. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye böyle bir çalışmada bulunduk" diye konuştu.

Gençlik Merkezi çalışanlarından Zeynep Ersoy da, "Ülkemiz olarak zor bir süreç atlatıyoruz. Biz de sağlık çalışanlarımıza destek verelim, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Onlar için kalkan yapıyoruz. Ülkemiz olarak bu süreçleri atlatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - SİNOP

Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:22 Kaynak: İHA

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