Son Dakika Haberleri: Sinop Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Sinop Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu

6 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesi liman içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Sinop Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesi liman içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Gerze ilçesi limanında deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarılan 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:00 Kaynak: DHA

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