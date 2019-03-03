Sinop Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Sinop'un Gerze ilçesi liman içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesi liman içerisinde bir erkek cesedi bulundu.



Gerze ilçesi limanında deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarılan 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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