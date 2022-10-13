Sinop gündem haberleri: Geleneksel Boyabat Panayırı başladı - Son Dakika
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Sinop gündem haberleri: Geleneksel Boyabat Panayırı başladı

13.10.2022 15:08
Sinop gündem haberleri: Geleneksel Boyabat Panayırı başladı

Gelen Sinop haberlerine göre Her yıl ekim ayının ikinci çarşamba günü kurulan Geleneksel Boyabat Panayırı başladı.

Her yıl ekim ayının ikinci çarşamba günü kurulan Geleneksel Boyabat Panayırı başladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Boyabat Panayırı'nın eski ve önemli panayırlardan biri olduğunu söyledi.

Panayırın ilçelerinin tanıtımı ve ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Coşar, "Boyabat Panayırı'na çevre illerden gelen satıcıların yanı sıra ilçedeki esnaf da yoğun ilgi gösterdi. Bir asırdan fazla mazisi olan Boyabat Panayırı'nın ilk gününde satıcılar stant kurulumuna devam ederken, hafta sonunda çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılım bekliyoruz." dedi.

Coşar, lunaparkın da kurulduğu panayır alanını gezerek katılımcı esnafla selamlaşıp bereketli kazançlar diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, Belediye Meclisi üyeleri, birim amirleri ve zabıta ekipleri de Coşar'a eşlik etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenliği sağlamak için panayır alanında polis noktası oluşturdu.

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Kaynak: AA

Hüseyin Coşar, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop gündem haberleri: Geleneksel Boyabat Panayırı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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